Пассажиры «Мострансавто» сэкономили миллиарды рублей при оплате проезда банковскими картами

Не менее 4,4 миллиарда рублей сэкономили пассажиры «Мострансавто» в Подмосковье при оплате банковскими картами. Эта возможность появилась в 2018 году. Жители совершили уже 221 миллион поездок с таким способом оплаты.

Лишь с начала этого года пассажирам удалось сэкономить уже более двух миллиардов рублей благодаря оплате банковскими картами и гаджетами. Они совершили 98 миллионов поездок, воспользовавшись этой функцией.

На один рабочий день в среднем приходится почти 390 тысяч таких операций — это 30,3% от всего пассажиропотока пресс-служба «Мострансавто».

С начала года больше всего оплат таким способом произвели в Королеве — более 14 миллионов поездок, Химках и Подольске.

Расплачиваться банковской картой можно во всех автобусах «Мострансавто», работающих на городских, междугородних и пригородных маршрутах.

Ранее пассажирам «Мострансавто» напомнили, как вернуть потерянные вещи.