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    23 декабря 2021, 11:52

    Пассажиры «Мострансавто» сэкономили миллиарды рублей при оплате проезда банковскими картами

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Не менее 4,4 миллиарда рублей сэкономили пассажиры «Мострансавто» в Подмосковье при оплате банковскими картами. Эта возможность появилась в 2018 году. Жители совершили уже 221 миллион поездок с таким способом оплаты.

    Пассажиры «Мострансавто» сэкономили миллиарды рублей при оплате проезда банковскими картами | Изображение 1

    Лишь с начала этого года пассажирам удалось сэкономить уже более двух миллиардов рублей благодаря оплате банковскими картами и гаджетами. Они совершили 98 миллионов поездок, воспользовавшись этой функцией.

    На один рабочий день в среднем приходится почти 390 тысяч таких операций — это 30,3% от всего пассажиропотока

    пресс-служба «Мострансавто».

    С начала года больше всего оплат таким способом произвели в Королеве — более 14 миллионов поездок, Химках и Подольске.

    Расплачиваться банковской картой можно во всех автобусах «Мострансавто», работающих на городских, междугородних и пригородных маршрутах.

    Ранее пассажирам «Мострансавто» напомнили, как вернуть потерянные вещи.