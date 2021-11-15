Пассажирам «Мострансавто» напомнили, как вернуть потерянные вещи

Пассажиры транспорта московского региона оставили более четырех тысяч вещей в автобусах и на остановках «Мострансавто» с начала 2021 года. В организации напомнили, что иногда вещи получается отдать владельцу.

Только за последние два месяца сотрудники транспортных служб нашли более 750 забытых пассажирами предметов. Помимо традиционных проездных «Стрелка», банковских и социальных карт, были обнаружены и весьма необычные находки: беговел, гитара и комплект рабочей одежды.

В «Мосавтотрансе» подчеркнули, что все утерянные вещи, если их удалось «спасти», хранятся сотрудниками объединения в течение шести месяцев, а после утилизируются. Если пассажир забыл что-то в автобусе, то он может позвонить диспетчерам по телефону +7 (800) 700-31-13. Для того чтобы вернуть пропажу как можно скорее, нужно назвать номер маршрута, направление движения, примерное время поездки, а еще описать оставленную вещь.

Если предмет забрали работники транспортной службы и он оказался на хранении, то, чтобы забрать его, достаточно предъявить паспорт и расписаться о получении. Несовершеннолетним пассажирам придется явиться вместе с родителями. В случае обнаружения бесхозного предмета о нем необходимо сообщить водителю или сотруднику охраны на автостанции.