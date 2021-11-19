Больше 120 автобусов выйдут на маршруты в рамках проекта «Зима в Подмосковье»

Уже в ближайшее время на дороги Московской области выйдут свыше 120 автобусов Мострансавто. На каждом из них появится символика «Зимы в Подмосковье» — это название проекта, в рамках которого население обеспечат новым транспортом. Его основная цель — знакомство жителей и гостей региона с достопримечательностями, которые можно посетить в Подмосковье в зимний период.

Все эти автобусы выйдут на свои маршруты до конца ноября. Проект «Зима в Подмосковье» запустило правительство Московской области. Участником каждый год становится компания Мострансавто.

Первые два брендированных автобуса уже начали перевозки пассажиров. Они курсируют по маршруту Мострансавто № 436 «Дом правительства Московской области — Москва (метро Тушинская)». Внешние борты транспорта украшены символикой проекта, также на них нанесен электронный адрес сайта «Путеводитель по Подмосковью».

На ресурсе, посвященном поездкам по Московской области, указаны все основные места, которые могут быть интересны путешествующим. Расписаны уже готовые маршруты — экскурсионные, культурные, гастрономические, спортивные. Приведен список ближайших событий региона и перечень отелей, в которых можно остановиться во время поездки.