Подмосковные пассажиры автобусов за три месяца сэкономили более миллиона рублей по «Тройке»

Пассажирам автобусов Подмосковья удалось сэкономить более миллиона рублей за три месяца благодаря оплате проезда по карте «Тройка». Это подчеркнули в областном Минтрансе.

Систему лояльности при оплате проезда «Тройкой» внедрили в автобусах «Мострансавто» в конце июля. Такой функцией за это время воспользовались свыше 40 тысяч человек.

Наивысшую активность проявили пассажиры маршрута № 344 из Химок до станции метро «Речной вокзал» в Москве.

Следом идут маршруты № 29 со станции Нахабино, №№1225 и 501 в Люберцах, № 21 от МЦД Подольск.

Система лояльности позволяет сэкономить. Чем чаще пассажир оплачивает поездки картой, тем выше скидка Минтранс Подмосковья.

Размер скидки растет после каждой десятой поездки на 7%, а максимально она может достичь 35% начиная с 51-й.

«Ежемесячная экономия составляет более 400 рублей, а в год сумма может достичь около пяти тысяч рублей», — отметили в Минтрансе Подмосковья.

Карта стоит 50 рублей. Ее можно купить в кассах автовокзалов «Мострансавто».

Оплата «Тройкой» доступна на 700 маршрутах компании. Весь список можно изучить на сайте mtdi.mosreg.ru.