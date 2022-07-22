Пассажирам электричек раздадут бесплатную воду в Подмосковье в жару

Синоптики прогнозируют жаркую погоду в эти выходные. Из-за этого сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании будут предлагать пассажирам бесплатную воду на вокзалах и станциях. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Получить бесплатную бутылку воды можно будет 23 июля, с 09:00 до 11:00, и 24 июля, с 16:00 до 18:00. Акция будет проходить на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савеловском вокзалах и станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушино.

Такую акцию в Подмосковье уже проводили — кроме ЦППК ее поддержали более 100 перевозчиков Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о самых крупных дорожных проектах Подмосковья.