Пассажирам Подмосковья бесплатно раздали воду в жару в выходные

Более семи тысяч бутылок воды раздали пассажирам подмосковного транспорта в минувшие выходные. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

«В Московскую область пришла сильная жара. Поэтому Минтранс Подмосковья совместно с перевозчиками общественного транспорта для обеспечения комфортного передвижения наших жителей организовал раздачу питьевой воды в общественном транспорте, на остановках, авто- и железнодорожных станциях и на вокзалах. За выходные раздали свыше семи тысяч бутылок воды», — рассказала Кротова.

Акцию поддержали более 100 перевозчиков общественного транспорта. Больше всего бутылок с водой раздали в автобусах Коломны, Подольска, Ногинска, Люберец, Королева, Долгопрудного, Электростали и Лобни.

«В связи с устойчивостью высокой температуры в регионе было принято решение продлить акцию до конца недели», — отметила зампред правительства Подмосковья.

Пассажирам автобусов, а также на остановках, автостанциях и автовокзалах, где сотрудники транспортных компаний организовали мобильные точки, раздали более 5,5 тысячи бутылок воды. Из них почти три тысячи бутылок раздали в автобусах и на остановках «Мострансавто».

А на некоторых маршрутах перевозчика «Домтрансавто» пассажиры могли получить мороженое.

Питьевую воду пассажирам предлагают в утренние и вечерние часы пик. Все мобильные пункты организованы так, что не препятствуют входу и выходу пассажиров из автобусов.

На железнодорожных станциях и вокзалах сотрудники ЦППК и МТППК раздают питьевую воду в Мытищах, Подольске, Лобне, Одинцове, а также на Ленинградском, Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савеловском вокзалах.