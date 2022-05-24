«Несмотря на санкции, планы прежние». Воробьев рассказал о дорожных проектах Подмосковья

Новые путепроводы, участки дорог и переходы появятся в девяти городских округах Подмосковья до конца года. Это 16 проектов, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Многие из них выполнят досрочно.

Проект Северного обхода Лобни

Несколько масштабных проектов завершают в Лобне. Первый этап строительства Северного обхода закончится к концу года.

Уже в этом году откроем движение по первому этапу Северного обхода Лобни. Также в 2022-м завершим строительство Лобненского шоссе в районе аэропорта Шереметьево Андрей Воробьев.

Проект Лобненского шоссе

Это поможет жителям забыть о пробках при переезде через железную дорогу. Воробьев подчеркнул, что Северный обход — долгожданная дорога не только для водителей, пешеходов, но и бизнеса.

Уже осенью движение откроют и на одном из участков новой трассы М12. Это коснется промежутка пути от ЦКАД до А108.

По нему машины поедут в сентябре. Это выведет транзитный поток из Балашихи, Ногинска, Павловского Посада.

Проект путепровода в Раздорах

«На девять месяцев раньше срока мы откроем движение по путепроводу в Раздорах. Также досрочно, на шесть месяцев раньше, „поедет“ и дорога, ведущая к развязке в Трехгорке, чтобы люди могли быстрее выезжать из микрорайона, минуя жилые кварталы», — добавил губернатор.

И другие дороги

В Жуковском в декабре 2022-го откроют после реконструкции движение по улице Туполева.

Проект улицы Туполева в Жуковском

В Одинцове ждут открытия движения на улице Чистяковой — его запланировали на ноябрь 2022 года. Это на шесть месяцев раньше срока.

Там после реконструкции сделают четыре полосы движения по направлению к новой развязке в микрорайоне Трехгорка.

Важно, чтобы стройка шла в графике, а где это возможно — даже с опережением. Хочу также обратить внимание, что, несмотря на давление санкций, планы у нас остаются прежними Андрей Воробьев.

Он добавил, что профильный блок и главы городских округов должны внимательно следить за стройками.

Проект улицы Туполева в Жуковском

«Мы используем материалы отечественного производства — асфальтобетон закупается в том числе и на подмосковных заводах. Например, в Дмитрове и Долгопрудном», — отметил Воробьев.

По его словам, в 2022 году впервые на дорогах Подмосковья массово применяют новый асфальт.

«Он обладает более плотной структурой и служит дольше — с его применением отремонтируем более 260 километров», — заключил глава Подмосковья.

Подъезд к образовательному центру «Сенеж» в Солнечногорске

В Раздорах началась подготовка к бетонированию пролетного строения путепровода через Рублево-Успенское шоссе. Здесь открыть движение планируют в августе — на девять месяцев раньше срока.