Подмосковье 14 сентября 2023, 14:11 «Ожидаем грандиозных перемен». Депутат Голубев — о переизбрании Андрея Воробьева Депутат Голубев поздравил Воробьева с вступлением в должность главы Подмосковья

Читать 360tv в

Андрей Воробьев официально вступил в должность главы региона. Он рассказал о готовности дальше обеспечивать изменения и улучшения в Подмосковье. Своими ожиданиями поделился депутат Мособлдумы Андрей Голубев. Он отметил важность развития всех сфер жизни области.

Как председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев подчеркнул важность социальной сферы и развития медицины. Он отметил беспрецедентные меры поддержки, которые обеспечивает регион, в том числе для участников СВО и их семей.

Мы ожидаем продолжения тех грандиозных перемен к лучшему, которые происходили в Подмосковье в последние 10 лет. Набран очень хороший темп движения вперед. Я уверен, что он будет продолжен. Андрей Голубев

Депутат подчеркнул важность повышения рождаемости, развития детской медицины и открытия новых поликлиник, а также других важных для развития области сфер.

«Я житель Подмосковья. Я, моя семья, мои дети живут именно здесь, на подмосковной земле. Мы заметили, как хорошеет наша малая родина. Мы становимся действительно настоящими городами, развитыми селами. Я очень надеюсь, что тот курс на благоустройство, на совершение транспортной инфраструктуры, системы ЖКХ будет продолжен», — отметил он.

По мнению Голубева, важно двигать вперед все важные направления — от экономики до образования и культуры.

Ранее Андрей Воробьев получил на выборах 83,68% голосов. Во время присяги он поклялся «верно служить народу и добросовестно исполнять возложенные на него высокие обязанности».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».