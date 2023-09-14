Важное 14 сентября 2023, 12:14 «Верно служить народу». Андрей Воробьев вступил в должность губернатора Подмосковья Андрей Воробьев вступил в должность губернатора Московской области

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Андрей Юрьевич Воробьев, получивший 83,68% голосов на выборах, вступил в должность губернатора Подмосковья. Во время присяги глава региона поклялся «верно служить народу и добросовестно исполнять возложенные на него высокие обязанности».

«Вступая в должность губернатора Московской области, клянусь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина. Соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Московской области. Верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора», — сказал Андрей Воробьев.

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После обработки 100% протоколов избирательных комиссий Андрей Воробьев получил больше всего голосов на выборах — 83,68%. Второе место занял Александр Наумов, третье — Кирилл Жигарев, четвертое — Анатолий Никитин.

Всегда перед вступлением в должность чувствуешь торжественность момента, его волнующую, эмоциональную составляющую. Это, наверное, потому, что каждый следующий срок начинается с чистого листа. Андрей Воробьев

Губернатор отметил, что всегда главное значение имеют люди — именно они вносят лепту в развитие Подмосковья в разных сферах.

«В большой, сложной и растущей системе, которой является Подмосковье, нелепо думать, что кто-то отдельно взятый, даже самый талантливый, самый одаренный человек может вдруг перевернуть то, что беспокоит 10 миллионов человек. Весь вопрос заключается в том, как вдохновить, объединить всех нас, для того чтобы каждый на своем месте делал добросовестно, от души и самому себе доказал, что он хочет поменять тот или иной прекрасный блок в Подмосковье», — добавил Андрей Воробьев.

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