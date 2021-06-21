Отсортированный весной мусор в КПО Подмосковья сравнили с площадью заповедника

КПО от «РТ-Инвест» отсортировали весной полмиллиона тонн мусора в Подмосковье. Такое количество сравнили с площадью музея-заповедника «Горки Ленинские». Летом комплексы переработки отходов стали получать больше пластиковых бутылок. Это связано с высоким спросом на прохладительные напитки из-за жары.

В «РТ-Инвест» подчеркнули, что доля мусора, отсортированного весной, достигла рекордных показателей.

Это полмиллиона тонн, которые по площади сопоставимы с музеем-заповедником «Горки Ленинские» пресс-служба «РТ-Инвест».

У компании есть несколько КПО: «Север» в Сергиевом Посаде, «Юг» в Коломне, «Дон» в Кашире, «Храброво» в Можайске. Эти комплексы принимают стекло, алюминий, металл и не только.

Весной сюда поступало больше всего стеклобоя, пластиковых бутылок, макулатуры. Жители Сергиева Посада, Каширы и Рузы отправили в баки для крупных отходов старую мебель, одежду и обувь, спиленные деревья, садовый инвентарь.

Необычные находки

В комплексах «РТ-Инвест» создали свои музеи. В них собирают самые интересные находки, обнаруженные на сортировочных линиях.

Весной сотрудники нашли африканский барабан. Инструмент, вероятно, самодельный и выточен на токарном станке.

Еще одна находка — 15 виниловых пластинок. Их хранят в музее комплекса «Юг».

В коллекции есть раритетный чугунный утюг, пневматический пистолет, радиоприемник «ЭТЮД-2», телефонный аппарат ТА-57 и не только.