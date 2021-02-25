Четыре подмосковных КПО переработали зимой мусор, сравнимый с площадью ВДНХ

Четыре КПО Подмосковья за зиму переработали столько отходов, сколько хватило бы для заполнения всего парка ВДНХ. Это созданные для борьбы с мусором комплексы, принадлежащие компании «РТ-Инвест».

За зиму они приняли рекордные 400 тысяч тонн отходов. Столько поступило на КПО «Дон» в Кашире, «Храброво» в Можайске, «Юг» в Коломне и «Север» в Сергиевом Посаде.

Необычные находки

На таких комплексах принимают стекло, алюминий, металл и не только. Например, на КПО «Север» в числе любопытных находок оказались сувенирные кинжалы, фото 1945 года с изображением солдат и уже пятый по счету фотоаппарат — винтажный Polaroid.

А на КПО «Дон» поступило много обуви и ветоши, причем в конце прошлого года. Работники комплекса сделали вывод, что бывшие владельцы избавлялись от старых вещей и обновляли гардероб в преддверии праздников.

Вместе с тем среди мусора здесь нашли вазу, поднос для фруктов ручной работы и старинную турку. Эти вещи стали экспонатами в музее комплекса.

На КПО «Юг» в Коломне в одном из контейнеров нашли автомат Дегтярева. Оружие заметили на конвейерной ленте вечером 31 января. Сотрудники сразу же обратились в полицию — пулемет забрали в отделение, обследовали, а позже вернули на комплекс. Но уже не на сортировочные линии, а в музей.