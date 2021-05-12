Более 180 тысяч тонн бытовых отходов переработали КПО Подмосковья за праздники

Подмосковные КПО переработали за праздничные дни более 180 тысяч тонн отходов, из них свыше 90 тысяч были направлены на вторичную переработку. Об этом рассказал зампредседателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Перерабатывающие предприятия не останавливали работу в праздники ни на минуту, так как работали в режиме повышенной готовности. Весь объем отсортированного пластика, бумаги, металла, органики — всего более 90 тысяч тонн — был направлен на вторичную переработку. А еще несколько лет назад весь этот объем без сортировки прямиком был бы зарыт в землю или валялся бы в лесу», — сказал Евгений Хромушин.

Количество направленных на переработку отходов увеличилось более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2020-м на вторичную переработку за этот период было направлено 31,5 тысячи тонн отходов.

За праздники десять подмосковных КПО переработали для вторичного применения 13 тысяч тонн макулатуры, 12 тысяч тонн пластика, 8 тысяч тонн металла, 12 тысяч тонн стекла. Более 45 тысяч тонн органических отходов будет переработано в компост или технический грунт.

В Подмосковье ежегодно обрабатывают более 7,5 миллиона тонн твердых коммунальных отходов, в том числе 3,4 миллиона тонн прибывает из столицы. За два с половиной года подмосковные КПО направили на вторичную переработку свыше 3,1 миллиона тонн бытовых отходов.