Экоактивисты проверили работу КПО «Храброво» в Подмосковье

Общественникам и экологическим активистам показали, как устроен комплекс переработки отходов «Храброво». Они увидели все этапы сортировки и отбора вторичного сырья. Сюда мусор поступает из 13 округов Подмосковья.

Из всех отходов отбирают 20% полезных фракций, чтобы затем отправить на переработку и применить в производстве новых товаров.

Активистам объяснили путь мусора от контейнера во дворе до линии сортировки. В этом процессе важно и участие жителей, ведь чем лучше они разделят отходы еще дома, тем больше их вовлекут во вторничный оборот. А это означает, что мусор уже не будут хранить в земле, как прежде.

За первые месяцы работы КПО «Храброво» здесь отобрали 10 тысяч тонн вторичного сырья — это можно сравнить с весом 170 железнодорожных вагонов.

Общественники, ставшие участниками экскурсии, прибыли из Одинцова, Красногорска, Можайска, Наро-Фоминска, Истры и Рузы. Именно оттуда сюда и привозят отходы для сортировки.

Активистам показали, как выполняют радиационный контроль мусора, взвешивают грузовики с отходами и разгружают их.

Затем — цех по сортировке, где из мусора выделяют полезные фракции, включая бумагу, картон, полимеры, металлы, стекло, алюминий.