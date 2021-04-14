Отряд для борьбы с паводками подготовили в Подмосковье
Подмосковье завершило подготовку к сезону паводков. В регионе создали отряд из ста человек, которые смогут оперативно выезжать на места весенних подтоплений. А состоявшиеся проверки гидросооружений сократят или помогут предотвратить такие случаи.
Это подчеркнул министр ЖКХ региона Антон Велиховский. Он проверил одно из крупнейших гидротехнических сооружений Подмосковья. Оно находится на озере Сенеж в Солнечногорске.
Обследования показали, что сооружения на Сенеже исправны и готовы к сезону паводков.
Дополнительно на всех 77 гидротехнических сооружениях Подмосковья провели комплекс мер по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод
Велиховский подчеркнул, что все это поможет минимизировать возможные последствия паводков. Вместе с тем уже выполнили противополоводные меры на торфяниках.
Подмосковье сформировало внештатный противопаводковый отряд, привели в готовность 26 специальных машин и 11 насосов высокой производительности.