Отряд для борьбы с паводками подготовили в Подмосковье

Подмосковье завершило подготовку к сезону паводков. В регионе создали отряд из ста человек, которые смогут оперативно выезжать на места весенних подтоплений. А состоявшиеся проверки гидросооружений сократят или помогут предотвратить такие случаи.

Это подчеркнул министр ЖКХ региона Антон Велиховский. Он проверил одно из крупнейших гидротехнических сооружений Подмосковья. Оно находится на озере Сенеж в Солнечногорске.

Обследования показали, что сооружения на Сенеже исправны и готовы к сезону паводков.

Дополнительно на всех 77 гидротехнических сооружениях Подмосковья провели комплекс мер по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод Антон Велиховский.

Велиховский подчеркнул, что все это поможет минимизировать возможные последствия паводков. Вместе с тем уже выполнили противополоводные меры на торфяниках.

Подмосковье сформировало внештатный противопаводковый отряд, привели в готовность 26 специальных машин и 11 насосов высокой производительности.