Побывать в лермонтовских местах и стать героем исторического фильма. Чем заняться в Солнечногорске

Город Солнечногорск был основан в XVIII веке. Здесь побывали выдающиеся личности: Денис Давыдов, Михаил Лермонтов, Петр Столыпин и Александр Блок. В городе до сих пор стоят старинные усадьбы и музеи. Помимо этого, туристы могут насладиться уникальными природными местами.

Чтобы поехать в Солнечногорск, существует как минимум пять причин: посетить киногородок «Пилигрим Порто», побывать в усадьбе Середниково, измерить глубину Бездонного озера, увидеть Сенеж своими глазами и погулять по Путовому дворцу.

Знаменитая усадьба Середниково — лермонтовское место. Писатель здесь жил и первый раз влюбился. Это особенное место, притягивающее своей красотой. В этой усадьбе есть лестница из 26 ступеней, ведущая на второй этаж. Именно столько прожил Лермонтов. Кто-то считает это просто совпадением, а кто-то — мистикой.

Также здесь пел Федор Шаляпин и рос Петр Столыпин. Это место обладает богатой историей, где находится одна из самых загадочных русских усадеб.

После можно заглянуть в киногородок «Пилигрим Порто». Здесь понравится и взрослым, и детям. В киногородке проходили съемки российского сериала «Закрытая школа» и нескольких исторических фильмов. После съемок одного из них остались эффектные декорации. Теперь любой желающий, прогулявшись по ним, может почувствовать себя героем фильма.

Еще одна достопримечательность — Бездонное озеро. Мимо него как-то проезжал Александр Блок, а Дмитрий Менделеев пытался измерить глубину с помощью веревки. Но глубина до сих пор так и неизвестна. Но это не повод опускать руки и не пробовать снова ее измерить.

А еще в Солнечногорске стоит Путевой дворец, где несколько сотен лет назад своих лошадей меняли путники. Жизнь здесь кипела, пока не прошел первый паровоз. Но здание купил князь, а после его превратили в госпиталь. А сейчас это музей, в котором можно много узнать про город и прикоснуться к вещам великих деятелей России.

Также туристам советуют посетить озеро Сенеж. От озера получила название железнодорожная платформа Сенеж. Кроме того, Сенеж — популярное место отдыха, рыбалки, виндсерфинга и кайтсерфинга.

После интенсивной прогулки можно заглянуть в кафе «Маленький Токио». Здесь повара готовят европейскую и восточную кухню по оригинальным рецептам.