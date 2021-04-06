Сезон большой воды. Россиянам напомнили, где ждать паводков и как с ними жить

Начинаются паводки в России. В некоторых регионах малое половодье скажется на урожае и рыбацком улове. Где-то уже борются с подтоплением, а жители выкладывают в соцсетях виды на затопленные деревни и реки вместо улиц. При этом защитить свой дом от большой воды вполне реально, если подготовиться заранее.

Россиян еще в середине марта предупредили о начале весеннего паводка. Первые половодья ожидались на территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Большая вода ожидалась и в Подмосковье. Синоптики прогнозировали, что в реках Московской области уровень воды поднимется на один-два метра. Специалисты предупреждали, что в апреле под угрозой подтопления могут оказаться более 150 населенных пунктов. Подмосковные спасатели провели учения и отработали эвакуацию людей.

И половодье не заставило себя ждать: в реках Москве и Оке паводок уже значительно повысил уровень воды. В Коломне разведены Бобреневский и Митяевский наплавные мосты, в Луховицах ограничена работа переправы у села Белоомут. В Озерах перекрыто движение через наплавной мост на Оке.

Жителей временно перевозят с помощью пассажирских понтонов. Паромы и наплавные мосты были отведены в затоны для сохранности конструкций. В ближайшее время возможно ограничение движения на Черкизовском мосту и Дединовской переправе, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Паводок в России

Половодье уже отрезало от Большой земли три села Рязанской области. Вода затопила деревянный мост через реку Мостья. Местные жители остались без больниц, магазинов, аптек. Единственный способ передвижения — лодки. Но местная администрация уверяет, что ситуация находится под контролем.

Река Мостья затопила мост в рязанском селе. Фото прислали редакцию «360» через приложение «Репортер»

В Иркутской области в зоне подтопления талыми водами уже находятся шесть населенных пунктов и четыре садоводства. Сейчас вода стоит на 159 участках, где живут почти 400 человек. Строят заградительные насыпи, чистят и углубляют водоотводные каналы. Уже удалось освободить от потопа более 20 дворов, сообщила телекомпания «Актис».

Паводок в Оренбуржье может начаться в ближайшие часы, сообщило в соцсетях Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона. А между тем жители Орсы уже выкладывают видео с улиц, которые больше напоминают бурные горные реки.

МЧС России сообщило, что весенним половодьем подтоплено 440 приусадебных участков, 58 низководных мостов и 10 участков автомобильных дорог. Отрезаны 18 населенных пунктов, но подтопленных жилых домов нет. Специалисты расчистили свыше 240 километров русел рек, мониторят ситуацию с беспилотников.

При этом в ряде регионов половодье — не беда, а спасение. Как только придет большая вода, рыба поплывет на нерест, шансы на хорошую путину сильно возрастут.

Но пока прогнозы неутешительные. Запасы воды в водохранилищах на уровне 30–40%, и нет особых надежд, что их восполнит снег из верховий, рассказал телеканал «Астрахань 24».

Режим рек: от Оки до Камы

Специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов в беседе с «360» отметил, что в целом планируется среднее протекание половодья. Особенно экстремальных наводнений не будет.

«Весеннее половодье в бассейне Оки ожидается больше, чем в других регионах. Как всегда, затопит жителей, которые проживают в обычных зонах затопления. А в среднем на этот год, по крайней мере на европейской части страны, планируется очень спокойный режим половодья, в пределах, близким к нормам. Может быть, чуть выше», — сказал гидролог.

А вот на севере возможны поводы для беспокойств, отметил Михаил Болгов. В верховьях Камы с запозданием на две-три недели, а то и месяц начинается половодье. Там прогнозы давать сложно. Возможно, будет более сильный паводок, но каких-то катастроф в этом году не ожидается.

В МЧС России продолжаются противопаводковые мероприятия. Спасатели провели более 740 подрывов, распилили 200 километров льда, расчистили свыше 240 километров русел рек.

Они также убирают ледовые переправы. За неделю закрыли 216 переправ и 19 зимников. Продолжают функционировать более 700 ледовых переправ и 120 зимников.

Зона риска

Михаил Болгов отметил, что власти для борьбы с большой водой строят дамбы, устраивают противопаводочное регулирование, сажают деревья. Гидролог пояснил, что способов защитить жилой сектор от подтопления множество — от стратегических до тактических. Каждый, кто живет в такой местности, должен понимать, что он в зоне риска.

Однако, по мнению гидролога, население не слишком стремится обезопасить свое жилье. Михаил Болгов рассказал, что в 2013 году на Амуре беседовал с пожилым местным жителем, чей дом и участок пострадали от половодья.

«Я спросил, как он пережил наводнение. „Хорошо, — говорит. — Огород затопило, и черт с ним. Мне 100 тысяч выдали, я доволен — зиму буду зимовать“. Это нередкое отношение народа к проблеме: придет государство и все компенсирует. А помрешь — так и ладно, чего уж тут», — рассказал эксперт.

Как спастись от большой воды

Прежде всего нужно точно знать, есть ли риск подтопления. Если да, то стоит вырыть канавы по периметру жилища и увести их на периферию участка.

Если средства позволяют, есть смысл приобрести дренажный насос для откачки воды. Также нужно заделать щели и трещины в стенах, запастись мешками с песком.

Даже если дом защищен от половодья, нужно заранее наметить пути отступления, подготовить лодку или другое плавсредство, определить место для эвакуации животных.

Кроме того, нужно собрать «тревожный чемоданчик» с необходимыми вещами в непромокаемой упаковке. В комплект первой необходимости положить фонарик, универсальный нож с набором инструментов, охотничьи спички или зажигалку, воду и еду на первое время, документы и аптечку, свисток и средства гигиены.

Не забудьте радио и мобильный телефон. При угрозе затопления отключите все электроприборы и перекройте газ.