Спасатели в Подмосковье отработали эвакуацию людей на случай паводка

Спасатели МЧС в Московской области провели учения по эвакуации людей в случае паводка. В апреле под угрозой подтопления в Подмосковье могут оказаться более 150 населенных пунктов, сообщил телеканал «Россия 1».

Многие жители Рузы после масштабного наводнения в прошлом году до сих пор восстанавливают свои дома. Наводнение произошло из-за прорыва дамбы. И теперь жители опасаются, что после такой снежной зимы ситуация может повториться.

Наступление весны вызвало тревогу и в Луховицах. Местные жители, готовясь к возможному подтоплению, на всякий случай запасаются водой и продуктами, поднимают из подвалов ценные вещи и консервы. Одна из жительниц Луховиц показала журналистам стеллажи, на которые ее семья будет складывать все самое необходимое, если к дому вдруг подойдет вода. Люди закупают резиновые сапоги и ремонтируют лодки для возможной эвакуации.

Но Подмосковье готово к стихии. Учения на случай паводка прошли и в соседней деревне Дединово. В них приняло участие свыше 400 спасателей, была задействована специальная техника. Сотрудники МЧС отработали эвакуацию людей с дрейфующих льдин и подняли утонувшую машину.

В Минсельхозе Подмосковья ранее рассказали о мерах, которые уже начали принимать в регионе для защиты сельхозугодий и засеянных полей от подтопления после снежной зимы.