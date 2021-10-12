«Относятся к делу со всей душой». Сотрудникам клинического госпиталя «Лапино» вручили госнаграды

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды 35 сотрудникам клинического госпиталя «Лапино» на торжественной церемонии в Доме правительства Московской области. Медиков наградили за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и за высокий профессионализм при лечении пациентов.

«Меня это очень трогает, когда человек отдает всего себя ремеслу, благородному ремеслу. Но даже к самому благородному ремеслу можно по-разному относиться — можно хорошо, можно очень-очень хорошо, а можно всей душой. Я считаю, Марк Аркадьевич [Курцер], что та команда, которую вы собрали и возглавляете здесь, как раз относится к своему делу со всей душой», — сказал Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор вручил государственные награды за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность 18 сотрудникам медцентра. Еще девять работников госпиталя получили награды Московской области за высокий профессионализм и вклад в развитие здравоохранения в Подмосковье. Знаки отличия губернатора получили восемь сотрудников медицинского учреждения.

Мы знаем, что слово лечит, но когда есть и слово, и еще профессионализм — это дает результат. Поэтому, дорогие врачи, для меня это почетная миссия, что вы приехали к нам и у нас есть возможность отметить вас государственными наградами. Большая честь вручить от себя лично награды за ваш труд Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

«В наше непростое время, которое, похоже, не прекращается, вы на передовой. Хочу поблагодарить от нас, от всех жителей, сказать слова благодарности. Мы, со своей стороны, региональное правительство, стараемся за вами успевать — у вас самое современное оборудование, самые современные технологии. Мы хотим, чтобы государственное здравоохранение конкурировало с частным. Это, безусловно, наша цель. Делает честь то, что частная медицина — и „Мать и дитя“, и „Медси“ — ни одна клиника, ни один врач не повернулись к нам спиной. Когда было сложно, непредсказуемо, от слова „ковид“ у всех были смешанные чувства, потому что не мог никто до конца понять, что это такое. Поэтому, Марк Аркадьевич, спасибо, что вы сегодня здесь», — сказал губернатор Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Клинический госпиталь «Лапино» был открыт в 2012 году, входит в группу компаний «Мать и дитя». В госпитале работают свыше 800 врачей и более 900 медицинских сотрудников. Здесь оказывают высокотехнологичные медицинские услуги. Для жителей Подмосковья госпиталь работает по системе ОМС. В 2020 году здесь прошли лечение свыше восьми тысяч жителей региона, за девять месяцев 2021 года медицинскую помощь оказали более чем 10 тысячам человек. Планируется, что в 2022 году госпиталь примет свыше 24 тысяч жителей региона.

Госпиталь «Лапино» — это не только детская поликлиника, детский и взрослый стационары, но и современный перинатальный центр, где лечат бесплодие, центры кардиологии, неврологии, хирургии и урологии, травматологии и ортопедии, лор-центр, диализный центр. Также здесь есть отделения кардиохирургии и эстетической медицины и реабилитации.

В сентябре 2020 года был открыт второй, хирургический корпус «Лапино-2». В нем работает современный многопрофильный онкологический центр полного цикла. В «Лапине-2» оборудованы стационар на 60 коек, восемь операционных, новый центр лучевой диагностики, 11 коек реанимации, дневной стационар с кабинетами для гемодиализа и химиотерапии, а также большой конференц-зал на 300 мест.

В январе 2021 года открылся многофункциональный корпус «Лапино-4». Двухэтажный медицинский центр в настоящее время перепрофилирован для лечения инфекционных больных, в том числе с COVID-19.