Медицинский университет МГИМО появится при госпитале «Лапино» в Подмосковье

В МГИМО начнут готовить не только дипломатов, но и врачей. Университет вместе с группой компаний «Мать и дитя» создадут новый медицинский университет. Это сделают по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Занятия будут проводить на площадях клинического госпиталя «Лапино» в Подмосковье и в одинцовском филиале МГИМО.

Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал на общем заседании наблюдательного и попечительского советов МГИМО.

По инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева МГИМО и „Мать и дитя“ приняли решение о создании организации „Медицинский университет МГИМО — МЕД“ Сергей Лавров.

Он объяснил, что студенты смогут заниматься в клиническом госпитале «Лапино», где вскоре для этого построят отдельный корпус. Обучение будет проходить и в одинцовском филиале МГИМО.

«Это новый долгосрочный проект, который осуществляется в совершенно необычной для МГИМО сфере», — сказал Лавров.

Клинический госпиталь «Лапино» входит в группу компаний «Мать и дитя» — самую широкую медицинскую сеть в России. Она включает в себя 42 многопрофильных центра в 25 регионах страны.

Кроме того, на заседании стало известно, что Андрей Воробьев вошел в состав наблюдательного совета МГИМО.