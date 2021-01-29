Многопрофильный медицинский центр «Лапино-4» открыли в Одинцове. Лечить будут и по ОМС

Глава региона открыл корпус «Лапино-4» вместе с генеральным директором группы компаний «Мать и дитя» Марком Курцером. Центр разместился на территории клинического госпиталя.

Для медицинского комплекса закупили оборудование ведущих мировых производителей. Здесь создали стационар на 100 коек, из которых 12 — реанимационные. Во всех палатах есть подача кислорода.

Предусмотрели и отделение компьютерной томографии. Также пациентов смогут лечить в палатах реанимации и интенсивной терапии.

Воробьев отметил, что команда Марка Курцера, открывающая современные комплексы по всей стране, — это профессионалы своего дела. По словам губернатора, «важны не только форма, но и содержание».

Он поблагодарил врачей клинического госпиталя «Лапино» и в их лице всех медиков Подмосковья за добросовестную работу и преданность профессии. Андрей Воробьев подчеркнул, что это «мощная команда из разных уголков Подмосковья, делающая большое дело».

Комплекс открыли при участии замминистра здравоохранения России Олега Гриднева, замминистра обороны Тимура Иванова, генерального директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова и других почетных гостей.

Жители смогут записаться на прием в любое время суток. Врачи будут работать как в праздничные, так и в выходные дни. Здесь трудоустроят около 130 специалистов.

Клинический госпиталь «Лапино», частью которого стал новый медицинский корпус, входит в группу компаний «Мать и дитя» — самую широкую медицинскую сеть в России. Она включает в себя 42 многопрофильных центра в 25 регионах страны.

В прошлом году в подмосковном Одинцовском округе открыли центр диагностики при поликлинике № 1 и внедрили систему проверки родинок «Паспорт кожи».