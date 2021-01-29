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    29 января 2021, 13:31

    Многопрофильный медицинский центр «Лапино-4» открыли в Одинцове. Лечить будут и по ОМС

    Анастасия Аброськина, Дария Сенникова

    Двухэтажный многопрофильный медицинский комплекс «Лапино-4» открыли в Одинцове. Здесь примут людей с хирургическими патологиями, беременных и пациентов с инфекционными заболеваниями, в том числе с COVID-19. Их будут лечить и по ОМС. Старт работе нового центра дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
    Многопрофильный медицинский центр «Лапино-4» открыли в Одинцове. Лечить будут и по ОМС | Изображение 1

    Глава региона открыл корпус «Лапино-4» вместе с генеральным директором группы компаний «Мать и дитя» Марком Курцером. Центр разместился на территории клинического госпиталя.

    Для медицинского комплекса закупили оборудование ведущих мировых производителей. Здесь создали стационар на 100 коек, из которых 12 — реанимационные. Во всех палатах есть подача кислорода.

    Предусмотрели и отделение компьютерной томографии. Также пациентов смогут лечить в палатах реанимации и интенсивной терапии.

    Воробьев отметил, что команда Марка Курцера, открывающая современные комплексы по всей стране, — это профессионалы своего дела. По словам губернатора, «важны не только форма, но и содержание».

    Он поблагодарил врачей клинического госпиталя «Лапино» и в их лице всех медиков Подмосковья за добросовестную работу и преданность профессии. Андрей Воробьев подчеркнул, что это «мощная команда из разных уголков Подмосковья, делающая большое дело».

    Многопрофильный медицинский центр «Лапино-4» открыли в Одинцове. Лечить будут и по ОМС | Изображение 2

    Комплекс открыли при участии замминистра здравоохранения России Олега Гриднева, замминистра обороны Тимура Иванова, генерального директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова и других почетных гостей.

    Жители смогут записаться на прием в любое время суток. Врачи будут работать как в праздничные, так и в выходные дни. Здесь трудоустроят около 130 специалистов.

    Клинический госпиталь «Лапино», частью которого стал новый медицинский корпус, входит в группу компаний «Мать и дитя» — самую широкую медицинскую сеть в России. Она включает в себя 42 многопрофильных центра в 25 регионах страны.

    В прошлом году в подмосковном Одинцовском округе открыли центр диагностики при поликлинике № 1 и внедрили систему проверки родинок «Паспорт кожи».