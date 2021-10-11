«Всегда есть запрос на добрые дела». Церемония вручения премии «Мы рядом ради перемен» началась в Подмосковье

Церемония вручения ежегодной премии губернатора «Мы рядом ради перемен» началась в Московской области. Ее ведущими стали звезды российского шоу-бизнеса — телеведущая и певица Ольга Бузова и актер, юморист Азамат Мусагалиев. Открыл церемонию губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Я хочу поприветствовать наших дорогих ветеранов, активистов, очень неравнодушных людей. Здесь очень много говорили о том, что эта премия губернатора, но на самом деле родилась она совершенно иначе. Пришли неравнодушные люди, которые помогали в разное время в разных местах большому количеству людей абсолютно бескорыстно. Во главе этого стояла Общественная палата, и сейчас здесь многие присутствуют», — сказал Андрей Воробьев.

Всегда есть запрос на добрые дела, всегда добрые дела окрыляют. Всегда, когда ты оказываешься в беде, в сложной ситуации, ты рассчитываешь, что кто-то тебе поможет — родители, друзья, просто неравнодушные люди. Так у нас в Подмосковье заведено, что большое количество людей — и в этом зале, и которые дистанционно нас видят — они помогают людям бескорыстно Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Премию «Мы рядом ради перемен» вручают за социально значимые инициативы, направленные на позитивные перемены в Подмосковье.

«Это всегда вызывает уважение, когда люди, коллективы или просто отдельная личность откладывают свои дела в этом сумасшедшем мире, в мегаполисе, где темп всегда очень высок, и просто дарят добро. Я хотел поблагодарить всех присутствующих в зале и все те десятки тысяч людей, которые за эти годы участвуют в премии и не перестают сопереживать, помогать людям. Сегодня очередной год, очередной финал этой премии», — подчеркнул губернатор Московской области.

Всего в этом году вручают 500 премий, общий призовой фонд составил порядка 80 миллионов рублей.

Премия — лишь для того, чтобы еще раз показать важность этих дел. И что самое интересное — все деньги, наверное, в девяти с половиной случаях из десяти эти люди опять инвестируют в свои добрые дела Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Торжественная церемония вручения проходит в онлайн- и офлайн-форматах. Подключения организованы в порядка 50 округах региона. За трансляцией можно следить в прямом эфире.

«Премии быть, потому что, я уверен, она и дальше будет объединять все большее количество людей. Приятно, что с каждым годом все больше молодых людей включаются в это движение и так же бескорыстно, от всей души дарят добро», — добавил Андрей Воробьев.