Плановых отключений электричества в Подмосковье не будет в период морозов

Это отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин. Он напомнил, что при благоприятной погоде плановые отключения электричества повышают его надежность, позволяя проводить ремонт, но эти работы временно приостановили.

Это сделали крупные компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго».

Более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения Александр Самарин.

Если из-за морозов возникнут перебои в электричестве, то быстро устранить неполадки смогут почти 2,3 тысячи сотрудников и еще 2,8 тысячи машин компании «Россети Московский регион».

От «Мособлэнерго» сформировали бригады общей численностью 2,8 тысячи человек. Подключат 1,4 тысячи специальных машин, включая 68 передвижных дизельных электростанций.

«На время понижения температуры отменены плановые работы у энергетиков. Оперативно-выездные бригады укомплектованы материалами и техникой», — подчеркнул Самарин.

Ранее опубликовали фото из космоса надвигающегося на Москву арктического циклона.