Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о морозах, которых не было 10 лет

Тридцатиградусные морозы придут в Москву и Московскую область на следующей неделе. Температура в столице не опускалась до такого уровня 10 лет.

«Это супераномальный холод с температурным фоном на 15-20 [градусов] ниже климатической нормы февраля. Таких морозов у нас не было в Москве почти 10 лет», — рассказал РИА «Новости» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В ночь на 8 февраля температура воздуха опустится до -21…-26, по области — до -29. Днем до -15…-20. Во вторник, 9 февраля, морозы окрепнут. Ночью в столице ожидается до -20…-30, днем — до -16…-21.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что с аномальным похолоданием столкнутся жители не только Москвы и Подмосковья, но и всей европейской части России. Температура начнет понижаться 5 февраля.

Регионы южнее Москвы, по ее словам, тоже столкнутся с похолоданием. Там возможны снег и дожди. Сильные снегопады 5 февраля ожидаются на севере Поволжья и в Курской области. Дождь и снег также обещают в Волгоградской области, Краснодарском крае и Крыму. Заметет и на севере европейской части России. В частности, в Архангельской области.