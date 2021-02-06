Появилось фото из космоса надвигающегося на Москву арктического циклона

Арктический циклон принесет в столицу сильные морозы ниже -20 градусов. Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» показала снимок надвигающейся на город воздушной массы, снятой спутником.

Снимок арктического циклона сделал российский спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» с помощью аппаратуры МСУ-МР, пояснила пресс-служба в Twitter. Также в сообщении отмечается, что температура воздуха в московском регионе опустится ниже -20 градусов.

Согласно данным синоптиков, средняя суточная температура в ближайшие дни будет ниже климатической нормы на пять-семь градусов. В начале следующей недели ночью столбик термометра опустится до отметки в -25 градусов, а днем — до -18. Об аномальных морозах также предупредило ГУ МЧС России по столице. Сильный холод продержится в городе с 7 по 11 февраля

«Не исключено, что 9 и 10 февраля станут самыми холодными днями, может быть даже зимы. Мы прогнозируем, что в Москве ночная температура будет порядка -22…-25 градусов, по области будет -27», — сообщила РИА «Новости» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она добавила, что в пониженных местах рельефа температура ночью может опуститься до -30 градусов. Днем будет от -15 до -17 градусов, а по области ожидается до -20 градусов мороза.