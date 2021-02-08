Морозы до 30 градусов придут в Подмосковье в ночь на 9 февраля

На следующей неделе в Москве температура упадет до минус 25-27 градусов мороза, в Подмосковье столбик термометра опустится до минус 30 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, самый холодный период будет во вторник и среду. Он связан с адвекцией воздушных масс из самых холодных регионов азиатской части России и радиационным выхолаживанием, объяснил Вильфанд.

«В ночь на вторник температурный фон в Москве будет 25-27 градусов мороза, по области — до 30 градусов. Не исключено, что и ниже 30 градусов в местах с пониженным рельефом. В ночь на среду будет до 25 градусов мороза [в столичном регионе]», — сообщил Вильфанд в беседе с ТАСС.

Метеоролог пояснил, что радиационное выхолаживание — это процесс понижения температуры земной поверхности за счет теплового излучения.

«Радиация — это синоним энергии, а не радиоактивности. Тут нет ничего опасного», — объяснил Вильфанд.

Пришедшие в Московскую область морозы не сказались на толщине льда на водоемах. Он до сих пор остается рыхлым и неоднородным. Поэтому велик риск упасть под воду. По прогнозам погода в Московской области в феврале останется нестабильной. Морозы будут сменяться оттепелями и наоборот, что не позволяет образоваться крепкой ледяной корке на водоемах.