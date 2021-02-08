Синоптики предупредили москвичей о рекордных снегопадах в конце недели

«Снег начнется уже ночью 12 февраля и продолжится до воскресенья. За несколько дней на столицу выпадет более половины месячной нормы осадков, сугробы подрастут минимум на 20 сантиметров», — говорится в сообщении.

Сейчас в столице высота снега достигает 31–35 сантиметров. Синоптики отметили, что причиной снегопада станет борьба арктического антициклона и южного циклона.

Во вторник ночью в городе будет около −25 градусов, а днем — до −15. Это ниже нормы на 10–11 градусов. По данным синоптиков, эти сутки могут стать самыми холодными с начала зимы. Однако днем будет солнечно.

В пятницу, 12 февраля, в столицу придет метель, ожидаются заносы на дорогах. За сутки может выпасть рекордное количество осадков. Эксперты добавили, что за пятницу и субботу ожидается половина месячной нормы осадков.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников посоветовал москвичам в морозы надевать перчатки под варежки и укутываться в четыре слоя одежды.