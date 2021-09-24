От хлеба для пенсионера до выборов: что привлекает подростков в волонтерстве?

Согласно одному из последних опросов ВЦИОМ, около 60% россиян положительно относятся к волонтерству. Но есть и другая категория респондентов — они не готовы работать за «спасибо». Так может, есть в волонтерстве что-то большее, чем обмен добрых дел на благодарность? Вместе с командой «Волонтеры Подмосковья» выясняла корреспондент «360».

София Архипчук вошла в команду волонтеров Подмосковья не так давно — этим летом.

«Волонтерство помогает тебя в принципе держать в ресурсе, потому что когда ты такой — я устал, я ничего не хочу делать, сейчас закутаюсь в плед и буду смотреть сериальчик, тебе — заявка, нужно пойти и помочь, и ты — я же правда могу это сделать. И кому-то от этого будет хорошо прямо сейчас», — делится волонтер София Архипчук.

На минувших выборах София работала в Центре мониторинга и общественного наблюдения за голосованием в Одинцове.

«Эмоций было огромное множество, начиная от иностранных делегаций, с которыми ты разговаривал на ломаном английском, плюс огромное количество эмоций было от того, что я хоть просто постояла на прямом эфире», — рассказывает София.

Под заключение девушка призвала приходить в волонтеры и пробовать, если есть сомнения — а стоит ли.

«Приходите — и вы больше не сможете остановиться», — заверила София Архипчук.