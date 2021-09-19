Юденич: нарушения в ходе голосования в Подмосковье не повлияют на результаты избирательного процесса

Председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич рассказала о нарушениях, которые зафиксировали во время выборов в регионе. Она подчеркнула, что ни одно из них не повлияет на результаты избирательного процесса в Подмосковье.

Юденич подчеркнула, что большинство замечаний касались «недопуска кого-то своевременно», а также споров из-за фото- и видеосъемки.

«Но все эти нарушения никоим образом, еще раз повторюсь, на ход избирательного процесса в Московской области не влияют», — сказала она.

Юденич подчеркнула, что заметить получается не все, иногда случаются ошибки. Однако ситуация за последние несколько лет сильно изменилась — в лучшую сторону.

«Но если говорить про 2013 год, когда я пришла на работу в Подмосковье, и с 2016, когда возник первый наш мониторинговый центр — первый в стране — мы сделали огромный шаг вперед. И если в первом нашем центре сидели немногочисленные представители СМИ, кандидатов, народа, то сегодня — огромное количество людей, которые приходили/уходили, менялись, сидели постоянно — мы теряли окна на избирательные участки, дали возможность наблюдать очень большому количеству людей. Это здорово», — уточнила она.

Кроме того, Юденич поблагодарила всех наблюдателей, волонтеров, а также журналистов за активную работу на выборах в Подмосковье.

Я хочу сказать спасибо прежде всего журналистам. Я очень часто, коллеги, вступаю с вами в полемику, вы это знаете. <…> Но сегодня тот случай, когда спасибо! Ваши материалы острые, злободневные. Иногда злые, иногда специально обостренные с целью немного хайпануть, не без этого. Извините за сленг. Они были нам огромным подспорьем, потому что не каждую камеру не каждую секунду уследишь, не все социальные сети промониторишь», — отметила Юденич.

Также она поблагодарила волонтеров, которые постоянно присутствовали на участках. Они давали людям воду, помогали сориентироваться и понять, куда идти, предлагали перчатки и медицинские маски.

«Помощь у наших волонтеров была рядом. Они были рядом и это очень важно. За это большое спасибо. Безусловно эти выборы состоялись, безусловно мы сделали серьезный шаг», — сказала она.