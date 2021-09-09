Подмосковные волонтеры будут обрабатывать от борщевика более 1,7 тысячи га земли каждый год

В Московской области в борьбе с борщевиком будут помогать добровольцы. Волонтеры регионального общественного движения за сохранение и восстановление рек и водных объектов «ГидроЭкология» ежегодно будут обрабатывать более 1,7 тысячи гектаров земли от сорняка. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Министерство заключило соглашение о сотрудничестве с РОД „ГидроЭкология“. В рамках договора ежегодно волонтерами организации будет производиться покос более 1,7 тысячи гектаров борщевика Сосновского на территории Подмосковья. В частности от сорняка планируется освобождать земли в Можайском, Истринском, Рузском городских округах, а также вокруг Клязьменского и Пироговского водохранилищ и канала имени Москвы», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Воскресенский добавил, что к борьбе с сорняком подключили и осужденных на обязательные работы. Соглашение подписали с ФСИН и Миноблимуществом.

«В рамках этого пилотного запуска ежедневно на территории Подмосковья борщевик окашивают 74 человека в Павловском Посаде, Ступине, Талдоме, Коломне, Подольске, Серпухове, Волоколамске, Щелкове, Истре, Клину и других городских округах региона», — сказал министр.

Борьба с борщевиком проходит в Московской области в три этапа. Сейчас в регионе завершают последнюю фазу комплексных мероприятий по уничтожению сорняка.