Голосование в Московской области проходит второй день и количество избирателей на участках выросло. В областной избирательной комиссии это объяснили повышенным интересом жителей к выборам депутатов в Государственную думу и Московскую областную думу. Основные события второго дня голосования в регионе собрал «360».

Участки стали местами притяжения

В голосовании принимают участие многие жители Московской области. Губернатор Андрей Воробьев тоже пришел на выборы. Утром в субботу, 18 сентября, он приехал в культурный центр «Барвиха», где избирательный участок открыли в зрительном зале.

Трехдневное голосование Андрей Воробьев назвал удобным способом волеизъявления, когда каждый может выбрать удобное для себя время.

«Ты можешь выбрать удобный для себя день. Понятно, что в выходные часто семьи, друзья отдыхают, какие-то свои планы. Поэтому и сегодня, и завтра, и вчера мы тоже видели хорошую явку. Выборы — всегда важное мероприятие», — отметил он.



Для актера Дмитрия Харатьяна голосование стали временем для небольшой ностальгии по юности. Избирательный участок, куда он пришел с женой Мариной Майко, находится в школе Красногорска, которую закончил артист.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Харатьяна, в этих стенах прошли главные события его детства, отрочества и юности.

«И гитара, и моя первая любовь, и учителя. Отсюда я впервые поехал на киностудию „Мосфильм“ на съемки в фильме „Розыгрыш“. Это все очень нежные и трогательные воспоминания», — признался он.

Известные жители Долгопрудного лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова заявили, что принимают участие во всех голосованиях и выборах с 1992 года. Они отметили, что визит на избирательный участок до сих пор остается праздником.

Источник фото: телеканал «360»

«Я с родителями маленьким ходил на выборы, очень это любил. Приходили рано утром, было очень празднично, не надо идти в школу, такой единый день, все голосовали», — рассказал Виктор Рыбин. Супруги отметили спокойную обстановку на избирательных участках

Футболист Роман Широков пришел на участок в Истре с супругой и детьми. Он отметил, что на своем примере показывает важность голосования.

Источник фото: телеканал «360»

«Я считаю, что каждый должен участвовать в выборах и высказывать свою позицию. Это самый легитимный и правильный способ влиять на будущее», — подчеркнул спортсмен.

На избирательный участок в спортивной школе № 3 «Мелодия» в поселке Калининец на голосование пришел заслуженный артист России и член Общественной палаты Московской области Алексей Огурцов.

Источник фото: телеканал «360»

Он отметил, что выборы организованы хорошо, проходят без нарушений, на участке сохраняется спокойная обстановка.

На голосование в Павловскую слободу городского округа Истра приехала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Источник фото: телеканал «360»

Она пояснила, что уже очень много лет живет в Подмосковье и на все выборы приходит голосовать только сюда.

«Это мой родной участок, я думаю что он навсегда будет моим родным участком, больше никуда не собираюсь переезжать», — призналась она.

Она отметила, что это голосование показало важность совершенствования работы избирательных комиссий. Электронное голосование — это хорошо, но пользуются им не все. Памфилова отметила, что в этом году нагрузка на избирательные комиссии выросла в два раза. Она поблагодарила сотрудников УИКов, которые выполняют тяжелую работу.

Голосование в спокойном режиме

Голосование в Московской области проходит в спокойном режиме. По итогам второго дня явка составила 26,08%. Советник губернатора Подмосковья в ранге министра Александр Коган заявил, что все негативные прогнозы не оправдались.

Источник фото: телеканал «360»



«Мы ожидаем явку порядка 38−40%. Это хорошие данные, и, как правило, они на выборах в федеральный парламент в московском регионе подтверждаются», — подчеркнул он.



По словам главы Мособлизбиркома Ильи Березкина, жители Подмосковья проявили живой интерес к голосованию и поэтому спешат на избирательные участки.

Источник фото: телеканал «360»

За тем, чтобы на выборах не было нарушений, внимательно следят волонтеры на местах и в Центра мониторинга и общественного наблюдения в Одинцовском городском округе. Сегодня туда прибыли представители наблюдатели из Узбекистана, Сирии и Казахстана.

Источник фото: телеканал «360»

Особенно гостей впечатлила возможность вывести на экраны видеостены любую камеру, установленную в четырех тысячах избирательных участках Московской области.

«Это очень хорошая, удобная, толерантная и объективная оценка происходящей ситуации», — заявил сенатор из Узбекистан Борий Алиханов.

Источник фото: телеканал «360»

Присоединился к наблюдателям в Центре первый заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов. Он отметил, что впечатлен открытостью и контролем проводимой работы

Источник фото: телеканал «360»

«То что я увидел сегодня — продолжение того, к чему мы приходим — полная прозрачность, возможность любому человеку прийти и увидеть, что на самом деле происходит», — отметил Фетисов.

Он заявил, что работа наблюдателей стала одной из важнейших на этом голосовании. Теперь важно, чтобы как можно больше людей смогли высказать свою позицию.

Жители Московской области выбирают депутатов Государственной думы и Московской областной думы. Суббота стала вторым днем голосования. Ближайшее воскресенье станет последним днем избирательного процесса.