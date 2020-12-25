Подмосковные аграрии получили около 5 млрд рублей на развитие ферм к декабрю 2020 года

С начала 2020 года субсидии получили более 300 организаций аграрной отрасли. Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Общий объем господдержки аграриев по итогам 2020 года составит порядка шести миллиардов рублей Сергей Воскресенский.

Средства направляют на разведение животных, производство сыра, молока, элитное семеноводство. Деньги идут и на замену скота, растениеводство, страхование, гранты фермерам.

«Из бюджета Московской области аграриям выделено уже 3,6 миллиарда рублей, из федерального — более 1,4 миллиарда», — добавил Воскресенский.

Субсидии позволяют аграриям создавать сельскохозяйственные кластеры в Подмосковье.