25 декабря 2020, 12:02
Подмосковные аграрии получили около 5 млрд рублей на развитие ферм к декабрю 2020 года
Около пяти миллиардов рублей перечислили аграриям Подмосковья на развитие хозяйств с января по декабрь 2020 года. Это государственная поддержка, помогающая открывать фермы, закупать скот и технику.
С начала 2020 года субсидии получили более 300 организаций аграрной отрасли. Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
Общий объем господдержки аграриев по итогам 2020 года составит порядка шести миллиардов рублей
Сергей Воскресенский.
Средства направляют на разведение животных, производство сыра, молока, элитное семеноводство. Деньги идут и на замену скота, растениеводство, страхование, гранты фермерам.
«Из бюджета Московской области аграриям выделено уже 3,6 миллиарда рублей, из федерального — более 1,4 миллиарда», — добавил Воскресенский.
Субсидии позволяют аграриям создавать сельскохозяйственные кластеры в Подмосковье.