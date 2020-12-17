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    17 декабря 2020, 13:08

    Гранты на 273 млн рублей дали аграриям Подмосковья с начала года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    С начала года аграрии Подмосковья получили гранты от областного правительства на 273 миллиона рублей. Это помогло развить сельское хозяйство региона. Например, средства идут на создание ферм, покупку оборудования и содержание животных.
    Гранты на 273 млн рублей дали аграриям Подмосковья с начала года

    В этом году заявок на гранты для развития ферм оказалось даже больше, чем ожидали. Это отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

    Отбор на денежную поддержку правительства Подмосковья проводился тщательно и строго. Сумма грантовой поддержки нашим аграриям с начала года составила 273 миллиона рублей

    Сергей Воскресенский.

    Например, начинающим фермерам в этом году выделили 45,4 миллиона рублей. Эти средства помогут им создать хозяйства, закупить скот и оборудование.

    «А на развитие семейных животноводческих ферм мы предоставили девять грантов на сумму 175,8 миллиона рублей», — добавил Воскресенский.

    Кроме того, власти поддержали 14 проектов грантом «Агростартап». Их авторам направили 51,8 миллиона рублей. Выделенные в этом году средства уложились в общей сложности в 34 гранта.

    Гранты в сфере сельского хозяйства Подмосковья выдают с 2012 года. Это помогает региону развивать отрасль и поддерживать фермеров.

    Ранее стало известно, что с начала этого года аграриям региона выделили 5,9 миллиарда рублей на развитие отрасли.