Гранты на 273 млн рублей дали аграриям Подмосковья с начала года

В этом году заявок на гранты для развития ферм оказалось даже больше, чем ожидали. Это отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Отбор на денежную поддержку правительства Подмосковья проводился тщательно и строго. Сумма грантовой поддержки нашим аграриям с начала года составила 273 миллиона рублей Сергей Воскресенский.

Например, начинающим фермерам в этом году выделили 45,4 миллиона рублей. Эти средства помогут им создать хозяйства, закупить скот и оборудование.

«А на развитие семейных животноводческих ферм мы предоставили девять грантов на сумму 175,8 миллиона рублей», — добавил Воскресенский.

Кроме того, власти поддержали 14 проектов грантом «Агростартап». Их авторам направили 51,8 миллиона рублей. Выделенные в этом году средства уложились в общей сложности в 34 гранта.

Гранты в сфере сельского хозяйства Подмосковья выдают с 2012 года. Это помогает региону развивать отрасль и поддерживать фермеров.

Ранее стало известно, что с начала этого года аграриям региона выделили 5,9 миллиарда рублей на развитие отрасли.