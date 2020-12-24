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    24 декабря 2020, 14:20

    Субсидии на развитие сельского хозяйства получили более 300 аграриев Подмосковья в 2020 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Более 300 аграриев из Московской области получили государственные субсидии с начала 2020 года. Средства выделяют на разведение животных, производство сыра, молока, элитное семеноводство и не только.
    Субсидии на развитие сельского хозяйства получили более 300 аграриев Подмосковья в 2020 году

    Деньги идут на замену скота, растениеводство, страхование или гранты фермерам. Так, субсидии позволяют аграриям создавать целые сельскохозяйственные кластеры в Подмосковье.

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

    По линии министерства представлено более 30 видов субсидий в рамках АПК

    Сергей Воскресенский.

    Он добавил, что на полученные средства производители также покупают новую технику, развивают сельские кооперации или повышают экспортные возможности Московской области.

    Чтобы получить субсидию, аграриям необходимо подтвердить свою результативность. Им требуется выполнять показатели, заложенные в соглашениях с областным Минсельхозпродом.

    Ранее стало известно, что с начала этого года аграриям региона выделили 5,9 миллиарда рублей на развитие отрасли.