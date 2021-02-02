Свыше 5 тысяч человек найдут работу в новой ОЭЗ «Максимиха» в Домодедове

Вместе с «Максимихой» в регионе уже пять ОЭЗ. Подмосковный Мининвест начнет контролировать здесь исполнение новыми резидентами соглашений, отметила глава ведомства Екатерина Зиновьева.

Региональный Мининвест уполномочен вести реестр резидентов и заключать соглашения о деятельности на его территории Екатерина Зиновьева.

Министерство инвестиций, промышленности и науки региона управляет ОЭЗ от имени правительства Московской области.

Первых резидентов в особую экономическую зону «Максимиха» привлекут после подписания соглашения об управлении между Минэкономразвития России и УК.

Здесь предприятия получат целый пакет мер поддержки. Среди них, например, налоговые льготы, займы на покупку техники и субсидии на возмещение затрат для создания инфраструктуры.