Новую ОЭЗ создадут в Домодедове. Там появится свыше 5 тысяч рабочих мест

«В настоящее время на территории РФ действуют 33 ОЭЗ, 90 территорий опережающего развития. Президент Владимир Путин поручил повысить эффективность использования бюджетных средств при создании и функционировании ОЭЗ и ТОР, не допускать создание неэффективных образований», — сказал Юрий Трутнев.

Губернатор Подмосковья отметил, что Домодедово является очень удобным и перспективным направлением.

«Взаимопонимание с инвестором у нас есть, поэтому просим рассмотреть наше обращение и дать статус особой экономической зоны на данном направлении», — сказал Андрей Воробьев.

В «Максимихе» только на первом этапе будет создано около 550 рабочих мест. Инвестиции в ОЭЗ могут составить от 10 до 20 миллиардов рублей. Согласно прогнозам на ближайшие 10 лет, налоговая отдача только от первых двух резидентов составит порядка 1,3 миллиарда рублей.

«На территории Московской области действуют уже четыре ОЭЗ, все они подтвердили свою эффективность. Проект ОЭЗ „Максимиха“ мы планируем реализовать с банком ВТБ. Мы уже провели ряд совместных встреч по поводу наполнения резидентами ее территории, которая составляет порядка двух тысяч гектаров», — сообщил Андрей Воробьев.

В Подмосковье для резидентов ОЭЗ действует комплекс мер господдержки: налоговые льготы, субсидии на возмещение затрат, займы на приобретение оборудования и другие.