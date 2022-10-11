Около 5 миллионов туристов посетили Одинцово с начала года | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 15:25 Поделиться Telegram

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Viber Около 5 миллионов туристов посетили Одинцово с начала года

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Почти пять миллионов гостей побывали в Одинцовском округе, начиная с января. Это в два раза больше, чем годом раньше. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что привлекло путешественников.

Летом Одинцовский округ принял 2,5 миллиона туристов. Это стало возможным благодаря нескольким крупным точкам притяжения.

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В состав округа входит древний Звенигород. Сюда часто приезжают, чтобы осмотреть достопримечательности и просто прогуляться по старым улочкам.

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Любителей литературы влечет в усадьбы Большие Вяземы и Захарово. Они хранят память о великом русском поэте Александре Пушкине.

Однако самой притягательной точкой округа стал парк «Патриот». Тысячи людей со всей страны едут сюда, чтобы увидеть масштабные шоу, праздники, концерты и реконструкции. Здесь работает выставка военной техники под открытым небом, а также Главный храм Вооруженных сил России (музейно-храмовый комплекс принял более 1,5 миллиона человек с начала года).

Подмосковье, с его природой и многочисленными достопримечательностями, продолжает оставаться местом притяжения для туристов. За лето в регионе побывали больше 7,5 миллиона путешественников. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как можно узнавать обо всех интересных событиях региона онлайн.

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