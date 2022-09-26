Более 1,5 миллиона человек посетили музей Вооруженных сил России в Одинцове с начала года | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 14:44 Поделиться Telegram

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Viber Более 1,5 миллиона человек посетили музей Вооруженных сил России в Одинцове с начала года

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Музеи и музейные комплексы Подмосковья пользуются большой популярностью как у местных жителей, как и у туристов. Исключением не стал и Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил России. Только с начала этого года его посетили больше полутора миллионов человек.

Сам комплекс построили в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он располагается в Одинцове, здание построено в русско-византийском стиле.

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Средства на строительство нового комплекса были собраны в виде пожертвований. Храм носит имя Патриаршего собора во имя Воскресения Христова. В главном храме Вооруженных сил России шесть приделов, каждый из которых посвятили отдельному святому.

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Посещение масштабного музейного комплекса входит во множество программ в Подмосковье — например, в программы Активное долголетие», «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье». Начиная с 2019 года, комплекс в общей сложности посетили уже больше трех миллионов человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как можно узнат все подробности интересных событий в регионе онлайн.

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