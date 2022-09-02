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Подмосковье

02 сентября 2022, 16:01

Более 7,5 миллиона туристов посетили Подмосковье за лето

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Подмосковье, с его природой и многочисленными достопримечательностями, продолжает оставаться местом притяжения для туристов. За лето в регионе побывали больше 7,5 миллиона путешественников. Интерес к Подмосковью растет.

«За июнь–август 2022 года в Подмосковье побывали 7,6 миллиона путешественников. Это на 3,3 миллиона человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года Подмосковье посетили 15,6 миллиона человек. Все лето наблюдался большой ажиотаж на заселение в гостиницы и отели региона», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Чаще всего туристы приезжали в Коломну, Сергиев Посад, в парк «Патриот», который находится на территории Кубинки, а также в Клин. Кроме того, Московская область оказалась в топ-10 направлений для отдыха в России по программе туристического кешбэка.

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В Подмосковье с каждым годом стараются развивать культурную программу, которая притягивает туристов. Все более активно жители других регионов посещают музеи и усадьбы Московской области, выбирают именно подмосковные отели для летнего отдыха.

Туризм

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