Подмосковье 30 марта 2024, 21:40 Одинцово, Сергиев Посад и Воскресенск присоединились к акции памяти о жертвах теракта в «Крокусе» Акция памяти о жертвах теракта прошла в Одинцове и Воскресенске

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В Московской области на девятый день после теракта в «Крокус Сити Холле» прошли акции в память о жертвах трагедии. К мероприятиям присоединились Одинцово, Сергиев Посад, Воскресенск и другие округа Подмосковья.

В Одинцове люди принесли цветы к стихийному мемориалу и зажгли свечи.

В Сергиевом Посаде прошла акция «Свеча памяти». После минуты молчания жители возложили цветы к Вечному огню. Среди цветов поставили портрет Екатерины и Павла Дорофеевых — жители округа погибли 22 марта в «Крокус Сити Холле».

Вечером 30 марта в центре Воскресенска собрались жители, чтобы почтить память погибших. Из свечей перед Вечным огнем выложили слово «Скорбим».

Акцию «Свеча памяти» также провели в Лобне у мемориала «Звонница». Жертв теракта в «Крокусе» вспоминали в Балашихе, Истре и Солнечногорске.

У «Крокус Сити Холла» состоялся памятный концерт, который открыли музыкой композитора Сергея Прокофьева.