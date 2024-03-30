Подмосковье 30 марта 2024, 21:11 Жители Лобни присоединились к акции «Свеча памяти» Акция в память о погибших при теракте в «Крокусе» прошла в Лобне

Читать 360tv в

Жители Лобни возложили цветы в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Акция «Свеча памяти» состоялась у мемориала «Звонница».

Участие в памятной акции приняли десятки человек. Люди принесли цветы, мягкие игрушки и свечи.

Реклама

Концерт памяти проходил вечером 30 марта рядом с «Крокус Сити Холлом». Народный мемориал стал местом проведения акции «Журавли», организованной на девятый день после теракта.

У стихийного мемориала близ «Крокуса» выступил оркестр, музыкальные композиции сопроводили проекцией фотографий жертв трагедии на стены здания.

Спасшаяся при нападении на «Крокус Сити Холл» жительница Ногинска Наталья Скисова во время концерта памяти жертв теракта 22 марта поблагодарила охранника и врачей за спасение.