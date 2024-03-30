Общество 30 марта 2024, 21:29 Память жертв теракта в «Крокусе» почтили в Балашихе, Истре и Солнечногорске

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В Подмосковье начались акции памяти жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Жители Балашихи выложили зажженными свечами фигуры журавлей у вечного огня на площади Славы.

Несмотря на дождь, много людей собралось на акцию памяти в Истре. Участники несут цветы и детские игрушки к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта.

Военные возложили цветы к стихийному мемориалу в Солнечногорске, посвященному жертвами теракта в «Крокусе». Участники акции также зажгли свечи в виде журавлей.

Ранее рядом с «Крокус Сити Холлом» начался концерт, посвященный жертвам теракта. Память погибших почтили минутой молчания.

Музыку на концерте исполняет симфонический оркестр под руководством Валерия Гергиева. На сцене вывели световые проекции с фотографиями тех, кто погиб во время теракта.