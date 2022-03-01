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    01 марта 2022, 07:58

    Около 15 тысяч одиноких пожилых людей Подмосковья получили доплату к пенсии

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Около 15 тысяч пожилых людей Подмосковья уже получили доплату к пенсии до 17 тысяч рублей. Льгота касается тех, кто одинок и уже не работает.

    Около 15 тысяч одиноких пожилых людей Подмосковья получили доплату к пенсии | Изображение 1

    Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что доплату получают пенсионеры старше 65 лет.

    Никакие заявления писать не нужно. Доплата теперь будет приходить ежемесячно на счет, но не одновременно с пенсией, а чуть позже

    Ирина Каклюгина.

    Одно из важных условий получения средств — проживание в Подмосковья свыше 10 лет.

    Жители могут уточнить все сведения о доплате или изменить реквизиты счета в МФЦ, у сотрудника социальной защиты.

    Эту новую меру поддержки губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал во время обращения к жителям.

    Ранее стало известно, что социальные карты пенсионеров в Московской области разблокировали.