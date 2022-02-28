Подмосковье разблокировало социальные карты пенсионеров

Блокировку социальных карт сняли для пенсионеров в Подмосковье. Они вновь начали действовать у жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что разблокировали все социальные карты для пенсионеров в общественном транспорте.

Это касается более чем полумиллиона жителей. Как подчеркнула Каклюгина, в Московской области снимают ряд ограничений.

Помимо разблокировки карт, у нас отменяется обязательный перевод на удаленку работников, в том числе старше 60 лет Ирина Каклюгина.

Жителям напомнили, что они могут оформить социальную карту на областных «Госуслугах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил спад заболеваемости COVID-19 в регионе.