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    28 февраля 2022, 17:32

    Подмосковье разблокировало социальные карты пенсионеров

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Блокировку социальных карт сняли для пенсионеров в Подмосковье. Они вновь начали действовать у жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

    Подмосковье разблокировало социальные карты пенсионеров | Изображение 1

    Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что разблокировали все социальные карты для пенсионеров в общественном транспорте.

    Это касается более чем полумиллиона жителей. Как подчеркнула Каклюгина, в Московской области снимают ряд ограничений.

    Помимо разблокировки карт, у нас отменяется обязательный перевод на удаленку работников, в том числе старше 60 лет

    Ирина Каклюгина.

    Жителям напомнили, что они могут оформить социальную карту на областных «Госуслугах».

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил спад заболеваемости COVID-19 в регионе.