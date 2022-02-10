Доплату к пенсии для неработающих и одиноких установили в Подмосковье

Мособлдума установила ежемесячную доплату к пенсии для одиноких и неработающих жителей Подмосковья. Поправки в закон внесли по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Министр социального развития области Людмила Болатаева напомнила, что одиноким пенсионерам, которые получают минимальные 12 700 рублей, будут доплачивать до 17 тысяч.

Это коснется всех, кому больше 65 лет и кто живет в регионе не менее 10 лет. Первую выплату пенсионеры получат уже 25 февраля — сразу за два месяца.

Никакие заявки не потребуются. Деньги будут перечислять автоматически.

Председатель профильного комитета Мособлдумы Андрей Голубев напомнил, что эти изменения затронут 33 тысячи человек. Для этих целей из бюджета Подмосковья выделили более 678,6 миллиона рублей.