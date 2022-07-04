Обитание всех охраняемых видов животных подтвердилось в нацпарке «Завидово»

Представители Минэкологии Подмосковья провели мониторинг редких и охраняемых видов животных в национальном парке «Завидово». Все ранее отмеченные здесь редкие виды сохранили свое место обитания, отметили специалисты.

«На территории нацпарка наблюдаются порядка 30 видов охраняемых позвоночных животных. В том числе занесенные в Красную книгу России: скопа, большой и малый подорлики, орлан-белохвост, большой кроншнеп и обыкновенная горлица. Обитание этих видов подтверждено», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Министр добавил, что специалисты убедились, что в нацпарке обитают наиболее редкие виды, занесенные в Красную книгу Московской области: бурый медведь, речная выдра и рысь.

«Это говорит о хорошей сохранности экосистем и большой работе по сохранению биоразнообразия, которая ведется в нацпарке», — подчеркнул Тихон Фирсов.

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