Минэкологии выявило предварительную причину загрязнения реки в Лобне

Веществом, которое неизвестные вылили в реку Лобни и нанесли вред окружающей среде, был клей. Такую информацию сообщило Министерство экологии и природопользования Московской области.

«Недалеко от места происшествия, вблизи пункта приема металлолома, обнаружены металлические бочки с остатками клеящего вещества, похожего на то, что было слито в реку. По предварительной информации, клей использовался для обустройства резинового покрытия детской площадки, после чего бочки промыли, чтобы сдать в металлолом», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Министерство подчеркнуло, что виновников случившегося ищут. Делом, в частности, занимается ОМВД РФ по округу Лобня.

Жители Лобни 24 июня сообщили о выбросе неизвестного вещества в реку Лобню (Лобненку). Эксперты Лобненского водоканала выехали на место и сделали первые пробы воды. Позже сотрудники МЧС установили боновые заграждения, предоставили 18 мешков сорбента, которым обработали акваторию. Сейчас его постепенно вывозят с места ЧП. Сотрудникам спасательного ведомства уже удалось ликвидировать порядка четырех тонн загрязненной субстанции. Дополнительные пробы взяли специалисты Минэкологии региона. Их результаты будут готовы 1 июля.

В результате случившегося пострадало много птиц. Ситуацией занимаются также Минэкологии Подмосковья, Роспотребнадзор, местная администрация.