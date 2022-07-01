Случаев бешенства животных стало на треть меньше в Подмосковье

Профилактика бешенства среди диких и домашних животных продолжается в Подмосковье. По итогам шести месяцев 2022 года количество диагностированных заболеваний снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по июнь этого года в Подмосковье зафиксировали девять случаев заболевания бешенством. В прошлом году за этот период их было 13, рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

Благодаря планомерной работе по вакцинации животных число случаев бешенства в Подмосковье за первое полугодие 2022 года снизилось на 31% Георгий Филимонов

Животных вакцинируют при помощи раскладки в лесах съедобных брикетов, в которых содержится лекарство. Этим занимаются лесники и самолеты малой авиации. Также ведется работа с домашними животными: для них организованы бесплатные выездные прививочные бригады, готовые приехать в любой уголок области.

В этом году бешенством заболели животные в Луховицах, Талдоме, Клину, Кашире и Раменском. Снижение распространения бешенства отмечают в Подмосковье ежегодно. Только в 2018 году случаев было 191. В прошлом году их удалось снизить до 20.

Ранее в Минэкологии сообщили, что авиация распространит в подмосковных лесах 300 тысяч доз вакцины, еще 200 тысяч разложат вручную.