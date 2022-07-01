Губернатор Воробьев назвал самые яркие культурные события лета в Подмосковье

Гастрономический фестиваль в Истре, концерт Дениса Мацуева в Коломне и фестиваль Чайковского под открытым небом в Клину — мероприятия, которые стоит посетить этим летом в Подмосковье. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Традиционно в июле в Клину пройдет Международный фестиваль искусств Чайковского под открытым небом. Надеюсь, погода будет хорошая. Юрий Башмет, Денис Мацуев, много инициативных людей, звезд отечественной оперы, которые поддерживают этот фестиваль, будут участвовать», — сказал губернатор Подмосковья.

Фестиваль состоится, как обычно, при полной посадке. Организаторы фиксируют большой спрос на билеты.

Международный фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей» состоится в Истре в конце июля. В начале августа в Истре пройдет большой гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». На него съедутся фермеры из более 50 регионов. Они представят небольшие и средние хозяйства, угостят жителей Подмосковья, познакомятся с коллегами и обменяются методиками производства.

В августе в Коломне даст большой музыкальный концерт пианист Денис Мацуев.