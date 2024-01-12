Важное 12 января 2024, 17:57 Губернатор Воробьев рассказал о решениях по проблемным точкам с отоплением в Подмосковье Источник фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья

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Непростые ситуации с отоплением возникли этой зимой в разных округах Подмосковья, но в зоне особого внимания оказался Климовск. Решения приняли уже по всем самым волнующим местам, сказал губернатор Андрей Воробьев. Сигналы о происшествиях поступали из Солнечногорска, Химок, Электростали, Талдома, Балашихи, Наро-Фоминска, Воскресенска.

«Дорогие жители! Мы много и усиленно занимались проблемами с отоплением в разных городах. По понятным нам причинам в зоне особого внимания — Климовск. Вместе с тем восстановительные работы активно велись и на других территориях, откуда приходило много ваших сигналов», — подчеркнул глава Подмосковья.

Солнечногорск

Сложная ситуация с отоплением образовалась в Солнечногорске. Решения оперативно удалось найти в короткие сроки.

«В Солнечногорске подключаем блочно-модульные котельные — это позволит обеспечить людей теплом в эти выходные, которые снова обещают быть морозными. А в весенне-осенний период в рамках концессии с „Газпромом“ мы оперативно реализуем все мероприятия на системной основе», — сказал Андрей Воробьев.

Химки

Серьезная авария произошла на магистральном трубопроводе в Химках 10 января.

«Пришлось остановить подачу тепла и горячей воды, демонтировать дефектный участок трубы и установить заплатку. Благодарны вам, что вы отнеслись с пониманием. Спасибо инженерам и рабочим, они справились с задачей», — сообщил губернатор.

Электросталь

После того как в декабре в Электростали произошел крупный сбой на частной котельной, без отопления осталось большое количество жителей. Проблему решали вместе с правоохранительным органами.

«Мы смогли оперативно забрать у нерадивого собственника котельную и немедленно приступили к ремонту, водоподготовке, замене сетевых насосов и теплообменников. Завершили это вчера ночью», — рассказал Воробьев.

Это позволило повысить давление и температуру воды, подчеркнул он.

Талдом

«В Талдоме был прорыв магистрали. Ремонтные бригады смогли за шесть часов устранить серьезную аварию, которая принесла неудобства, но вместе с тем не оставила без тепла», — сказал Андрей Воробьев.

Подольск

«В Подольске после встречи с жителями Шепчинок и Силикатной заканчиваем врезку к котельной ПТЭК, чтобы усилить температуру и давление. Также, чтобы исключить риски работы старых котельных, разворачиваем 10 блочно-модульных котельных», — сообщил глава Подмосковья.

Глава кажлого городского округа опубликует отчет в социальных сетях.

Все обращения видим, держим на контроле. Будем оповещать обо всех мерах, которые предпринимаются. Андрей Воробьев

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что дома в Климовске отремонтируют с бесплатной заменой батарей после коммунальной аварии.

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