Важное 11 декабря 2023, 18:35 Восстановят к четвергу. Андрей Воробьев — о проблеме с отоплением в Электростали из-за частной котельной Андрей Воробьев рассказал о решении проблемы с отоплением в Электростали Автор фото: Антон Чернов

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Крупный сбой на котельной «Восточная» в Электростали привел к режиму ЧС в городском округе. Она принадлежит частным лицам, и от нее зависит тепло 35 тысяч жителей, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Прямо сейчас все профильные службы оперативно решают ситуацию, срок исправления неполадок — до четверга.

Котельную построили еще в далеком 1973 году. Два года назад ее модернизировали, однако собственник — компания ВКС — не смог обеспечить надежное содержание.

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После крупного сбоя в выходные жители пожаловались на холод в домах, школах, детских садах, поликлиниках. От котельной зависит свыше 200 многоэтажек, 70 частных домов, 20 социальных и 120 коммерческих помещений.

Люди обратились с тревогой — ситуация требует особого внимания. Мы должны гарантировать не только безопасность, но и тепло, и комфортное проживание жителей. Андрей Воробьев

Сразу после первых жалоб, подчеркнул Воробьев, в Электросталь отправили вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина. Он провел оперативный штаб, где определили этапы и виды работ. Каждый сообщил, какое количество техники сможет выделить в помощь.

Кооперация усилий

Сразу несколько организаций пришли на помощь компании ВКС. Чтобы оперативно решить проблему с отсутствием отопления в домах, подключились сотрудники теплосетей из Мытищ, Щелкова, работники «Глобуса» и электростальского «МСЗ».

Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов

Работа на котельной идет с самого утра. Подключают генераторы, проводят сварку, прокладку кабелей. Выявленные неисправности оперативно устраняют.

Наладочный этап работ планируют успеть завершить к утру. На финишной прямой теплоснабжение и горячее водоснабжение в домах этого микрорайона временно приостановят.

Правительство Подмосковья принимает экстренные меры, чтобы тепло в домах жителей вернулось к нормативным показателям. Привлекли дополнительные силы, работают аварийные бригады.

Во вторник, 12 декабря, планируют остановить на несколько часов котельную, чтобы провести врезку в пароводяной тепловой пункт «МСЗ». Также выполнят промывку коллекторов.

Важное для жителей

Жители, несогласные с суммой перерасчета за теплоснабжение, смогут подать заявку на имя генерального директора компании ВКС в офисе по адресу: улица Лесная, 36.

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